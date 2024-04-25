Вашингтон, 25 апреля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Часть передаваемого Соединёнными Штатами Америки Украине оружия находится в Польше, её доставят через несколько дней, заявил на брифинге 25 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В этом списке есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро — в течение нескольких дней. Как вы знаете, довольно много наших вооружений находится в Польше», — сказал он.

Кирби пояснил, что переброска других вооружений займёт больше времени.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновят военные поставки Киеву.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы.

Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе и это очевидно, добавил Глазунов.