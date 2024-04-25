Москва, 25 апреля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия получил повреждение. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе команды.

Кирилл Венедиктов

«У Джикии микроповреждение», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что полузащитник Виктор Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Кроме того, хавбек Даниил Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжёлой травмы.

«Спартак» 25 апреля в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА.

Джикия 17 апреля после долгого перерыва вышел на замену в матче Кубка России с «Зенитом». Та встреча завершилась вничью 0:0. Санкт-петербургский клуб вышел в финал Пути РПЛ за счёт гостевой победы. «Спартак» сыграет в полуфинале Пути регионов с московским «Динамо».

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля «Спартак» разгромил «Ростов» в мачте 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась о счётом 5:1. Парагвайский нападающий красно-белых Хесус Медина оформил дубль.