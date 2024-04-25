Москва, 25 апреля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Показания на бывшую заместителя председателя Московской области Ольгу Стригункову дал замминистра здравоохранения региона Александр Захаров, следует из материалов уголовного дела.

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«В одно производство объединены восемь уголовных дел, в том числе в отношении ряда государственных лиц министерства здравоохранения Московской области, также дирекции единого заказчика по ремонтным работам и представителей ряда коммерческих организаций по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сказано в материалах дела.

Отмечается, что задержанный Захаров сотрудничал со следствием и во время очной ставки со Стригунковой дал на неё показания. В суде уточнили, что Захарова обвиняют в получении взятки суммой порядка 34 млн рублей. При этом арестовали чиновника ещё в январе этого года.

Ранее Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Стригункову.

Как передавало ИА Регнум, Стригункову задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве. Чиновница обвиняется в получении взятки в размере не менее 123 млн рублей.

По версии следствия, на занимаемой должности она систематически получала взятки от исполнителей госконтрактов по ремонту объектов здравоохранения Московской области. Обвиняемая, обладая деловыми связями, привлекла знакомых и доверенных должностных лиц к участию в преступном сговоре.

Стригункова курировала блок здравоохранения. Она занимала пост первого зампреда правительства Подмосковья с февраля 2022 года и покинула его в марте 2024 года по собственному желанию.