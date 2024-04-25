Вена, 25 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Делегациям России и Белоруссии отказали в участии в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщило посольство РФ в Австрии.

«Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе (в очередной раз) официальным делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря», — говорится в заявлении.

Дипведомство отметило, что в этой связи российская сторона организует свою «вахту памяти» в концлагере.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году АКМ Маутхаузена отправил в российское посольство в Вене письмо с «настоятельной рекомендацией» лично послу России и другим сотрудникам воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен.

Узники нацистского лагеря смерти Маутхаузена 5 мая были освобождены 1945 года.

Первые 2 тыс. советских военнопленных поступили в Маутхаузен в ноябре 1941 года. Всего же в концлагере было казнено, умерло от избиений и голода, а также от непосильного труда в каменоломнях более 32 тыс. советских граждан, 30 тыс. поляков, несколько тысяч евреев, итальянцев, венгров, албанцев, сербов и хорватов.