Москва, 25 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Россияне назвали Сбербанк самым надежным банком для хранения денег. Его указал 81% участник опроса компании «Сервизория», экосистемы маркетинговых исследований и продуктов для бизнеса.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Сегодня банки предлагают своим клиентам большое количество разных продуктов для инвестирования денег и их сбережения. (…) Мы решили спросить россиян, каким банкам они доверяют свои деньги, где и как предпочитают их размещать, гонятся за высоким процентом или выбирают стабильность. Как выяснилось, очень многим — 53% — в первую очередь важны размер и статус банка, они смотрят на финансовые показатели, а также госучастие», — отметила руководитель проектов по клиентскому опыту компаний «Сервизория» Анна Белова.

По её словам, многие участники опроса предпочитают доверять свои средства крупным банкам, которые входят в первую десятку. Под надежным банком респонденты понимают «большой, крупный, основательный, фундаментальный» (23%). 17% участников указали важными такие характеристики, как «безопасный, защищенный, гарантированный», а 12% назвали необходимым параметры устойчивости и стабильности.

При этом, как показал опрос, какие-либо накопления есть у 93% респондентов в возрасте от 36 до 45 лет и у 100% опрошенных в возрасте от 56 до 65 лет. Около 63% участников предпочитают сберегать не фиксированную часть своего месячного дохода, а откладывать разные суммы в зависимости от обстоятельств.

Как отмечается в пресс-релизе, опрос прошел в марте–апреле 2024 года на сайте sboridey.ru. В нём приняли участие 1000 человек.