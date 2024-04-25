Москва, 25 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Дни ДНК пройдут на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Профессиональный праздник биологов и генетиков приурочен к первым публикациям о расшифровке молекулярной структуры ДНК. Статьи об этом научном открытии появились в конце апреля 1953 года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ стартуют Дни ДНК

С 26 по 28 апреля в павильоне «Роснефти» выступят ведущие российские ученые. Сотрудники Центра полногеномного секвенирования расскажут о связи генетических маркеров и здоровья, переходе от биоинформатики к управляемой биологии, современных методах диагностики заболеваний, древней ДНК, а также о том, как связаны наследственность и спорт. 27 апреля врач-генетик Ирина Жегулина прочитает лекцию «Что смогла дать генетика за последние 20 лет для простого человека?».

Гости павильона смогут принять участие в тематических викторинах, посмотреть видеоинтервью руководителя Центра полногеномного секвенирования и узнать о национальной генетической инициативе «100 000+Я».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.