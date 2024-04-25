Загреб, 25 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Российская спортсменка Кристина Дудина стала чемпионкой Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В финальном состязании она победила француженку Бландин Пон.

Александр Кондратюк/РИА Новости Кристина Дудина (справа)

Третье место чемпионата разделили Тамар Малка из Израиля и португальская спортсменка Катарина Кошта.

Чемпионат Европы проходит в хорватском Загребе с 25 по 28 апреля. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо россияне и белорусы участвуют в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Как передавало ИА Регнум, в январе российский спортсмен Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в португальском Одивелаше. Абуладзе выступал в весовой категории до 66 кг. В финале он одержал победу над азербайджанским спортсменом Яшаром Наджафовым.