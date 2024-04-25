Москва, 25 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Вашингтон рассматривает возможные ответные шаги России на конфискацию своих активов в США, и он не боится их. Такое мнение 25 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских замороженных активов.

В случае понижения уровня дипломатических отношений с США в этой стране Россию будет представлять не посол, а временный поверенный в делах, который может быть назначен из сотрудников посольства. Скорее всего, Вашингтон решится на конфискацию российских активов, так как на территории США находится не так много российских активов. В ответ Россия может конфисковать такое же количество американских активов на своей территории.

«Основной задачей США является подталкивание Европы к аналогичному шагу, так как в европейских странах находится намного больше российских активов. Если Европа согласится конфисковать активы России, это будет серьёзным шагом, который углубит противоречия и сделает на ближайшее время невозможными какие-либо мирные переговоры, приведёт к углублению конфронтации. И к этому стремятся США. Они просчитывали возможные ответные шаги России и они не боятся их. Но пока у США не получается побудить Европу к таким действиям, так как европейцы прекрасно понимают, чем это для них чревато последствиями», — пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов. Он подчеркнул, что российская сторона весьма последовательна в этом вопросе, но характер ответных мер будет зависеть от течения дискуссии в кругу противников Москвы. Пока можно заметить, что США обсуждают действия в отношении активов с фактически подчинёнными им европейскими странами, в которых оказалась значительная доля этих активов. Дипломат добавил, что о мерах экономического реагирования представители руководства России уже высказывались, решения будут не по принципу «или-или». В Москве изучают оптимальную форму реакции с контрмерами по активам и дипломатическими мерами реагирования.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику. По её мнению, это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе все понимают, что этого делать нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на изъятие российских активов на Западе будут соответствовать интересам России.

Песков 20 марта заявил, что страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Песков добавил, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что Россия найдёт возможности ответить Западу на конфискацию своих активов. По его словам, США и Евросоюз столкнутся с последствиями, если будут двигаться в данном направлении.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что администрация США осознаёт, что Россия примет ответные меры, если кто-либо решится конфисковать её замороженные активы. Йеллен отметила, что Россия уже приняла меры против ряда американских и европейских компаний. Министр также рассказала, что рассматриваются разные варианты, каким образом использовать российские активы для помощи Украине.