Москва, 25 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля пообещал обсудить возможность пересмотра правил приёма на госслужбу и в правоохранительные органы.

ТАСС/Екатерина Чеснокова

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае всё зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю», — ответил Путин президенту бизнес-школы РСПП Евгении Шохиной.

Она обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приёма на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость.

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