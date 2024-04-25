Москва, 25 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. 26 апреля для посетителей ВДНХ вновь откроется павильон «Роснефти». Всю неделю в нём проводились работы по обновлению экспозиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Один из главных акцентов преображённой выставки сделан на образцах горных пород, добытых в научных арктических экспедициях компании. В них можно рассмотреть окаменелости древних рыб и насекомых, а также янтарь из Восточно-Сибирского моря. Возраст представленных пород — от 23 миллионов до 470 миллионов лет.

Интерактивную инсталляцию продолжает буровая вышка флагманского проекта «Восток Ойл». Модель оживает с помощью дополненной реальности.

В павильоне появилось пространство для творчества, а на улице — летняя зона отдыха, где можно будет перекусить, сыграть в шахматы или настольный теннис, покататься на качелях и посмотреть документальные фильмы в кинотеатре под открытым небом. Здесь же поставили велошредер — это одновременно велотренажёр и устройство для измельчения пластика. Полученную пластиковую крошку затем отправят на переработку.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.