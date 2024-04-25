Ереван, 25 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил, что его задержали во время акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом он написал в Telegram-канале.

Арам Нерсесян/РИА Новости Левон Кочарян

«Нахожусь в отделе полиции города Веди (Араратской области, в 50 км от Еревана. — Прим. ред.)», — написал Левон Кочарян.

Он утверждает, что вместе с ним в отделе полиции находятся ещё пять человек.

Как передавало ИА Регнум, Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию.

В министерстве иностранных дел Армении сообщили, что Баку и Ереван договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

23 апреля 2024 года между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по делимитации установили первый столб.