Москва, 25 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что его визит в Китай планируется в мае.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«У меня планируется визит в мае», — сказал Путин.

Глава государства не уточнил, в какие даты состоится визит.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 апреля заявил журналистам, что сроки визитов Путина в Турцию и Китай пока не определены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля информировал, что встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог.

Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.