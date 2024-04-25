Пекин, 25 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла ФРГ в Пекине Патрисию Флор в связи с арестом в Германии четырёх немецких граждан по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

IMAGO/Christian Ohde/Global Look Press

В Пекине отвергли обвинения и призвали Берлин прекратить распространение ложной информации и политические манипуляции.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Германии задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передать китайским спецслужбам информацию о технических инновациях двойного назначения. Отмечается, что подозреваемые — мужчина и семейная пара.

Семейную пару заподозрили в добыче информации о военных и технологических инновациях. По данным ведомства, для этого они содержали фирму, которая помогала научному обмену китайского партнёра, за которым стояли якобы спецслужбы КНР.

23 апреля в Дрездене задержали сотрудника бюро партии «Альтернатива для Германии» по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Подозреваемый был помощником депутата партии Максимилиана Кра, возглавляющего партийный список правых на выборах в Европарламент. По данным СМИ, речь идёт о 43-летнем выходце из Китая, который получил паспорт ФРГ.