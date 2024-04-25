Москва, 25 апреля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил с 2024 года обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи, определив её оптимальный маршрут.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Поручение, подписанное президентом по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья, 25 апреля было опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить начиная с 2024 года выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, включая инженерно-геодезические изыскания, для реализации проекта по строительству новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон» (в районе с. Горское) до г. Сочи, определив оптимальный маршрут прохождения этой дороги», — сказано в тексте поручения.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент заявил, что поручил правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Он назвал проект сложным и капиталоёмким, но необходимым для развития региона.

Строительство 152-км четырёхполосной трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,4 трлн рублей уже начато. Дорога должна сократить путь из Горячего Ключа с 7 до 2 часов. Схема финансирования — смешанная, 600 млрд рублей в дорогу вложит частный капитал, 800 млрд рублей возьмут из ФНБ на 15 лет под 3% годовых. Трасса будет платной, а реализация проекта, как ожидается, приведёт к росту привлекательности Сочи как курорта и масштабным инвестициям в его туристическую инфраструктуру.

В марте 2024 года Путин также предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей и подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении. Кроме того, следует обновить общественный транспорт в Сочи, в последний раз это делалось перед Олимпиадой в 2014 году, и состояние автобусов зачастую уже не соответствует требованиям жителей и гостей города, отметил президент.