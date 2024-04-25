Вашингтон, 25 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло в санкционный список по России трёх граждан и две компании Ирана, говорится в заявлении ведомства.

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Так, под американские санкции попали иранские компании Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder, связанные с министерством обороны Ирана.

Таким образом, США заморозили активы этих компаний, а также запретили американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Соединённые Штаты и Великобритания ввели санкции против Ирана за атаку по Израилю, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

На сайте Госдепа США заявили о введении санкций против 16 физических лиц в связи с атакой Ирана. Сообщается, что ограничения приняли в отношении тех, кто причастен к производству иранских беспилотников, а также в отношении партнёров компаний, связанных с КСИР.

Правительство Великобритании сообщило о введении санкций против 13 юридических и физических лиц. В чёрный список внесли в том числе внесли командующего центральным штабом ВС Ирана генерала Голяма Али Рашида, а также представителей руководства промышленной группы Shahid Baghe, производящей ракеты, и компаний, связанных с производством беспилотников Sarmad Electronic Sepahan Company и Aseman Pishraneh Engineering Services Company.

Израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. От удара погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР.

Иран, отвечая на эту атаку, в ночь 14 апреля запустил по объектам Израиля более 200 ракет и ударных дронов. Обстрел длился более пяти часов.