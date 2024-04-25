Астрахань, 25 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Бывшего депутата городской думы Астрахани признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает 25 апреля пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области со ссылкой на решение суда.

duma-astrakhan.ru Рудольф Шабанян

Следствие и суд установили, что экс-депутат незаконно приобрёл синтетический наркотик и намеревался сбыть его. Довести до конца преступный умысел он не смог, так как 24 сентября 2023 года был задержан.

У задержанного при себе и в автомобиле нашли три свёртка с наркотиками общим весом 3,96 грамма. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Издание «Блокнот Астрахань» сообщало, что депутата зовут Рудольф Шабанян. Полицейские задержали его с партией наркотика в сауне.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году бывшего депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника суд приговорил к пяти месяцам колонии-поселения за приобретение растительного наркотика. Резник вину не признал и попытался отменить приговор в апелляционном суде, но потерпел неудачу.