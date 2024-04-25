Берлин, 25 апреля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не вернёт Западу долги за выделенную финансовую помощь, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, слова которой приводятся на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский

«Я удивлена, почему никто в Германии не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени выделяются в виде кредита», — сказала она.

Немецкий политик констатировала, что этот кредит Зеленский не выплатит, даже если «явно припрятал несколько миллионов в офшоре».

Также Вагенкнехт подчеркнула, что новый пакет помощи США для Украины принесёт больше разрушений в эту бывшую советскую республику и продлит страдания украинцев.

Кроме того, добавила она, эта помощь не изменит ситуацию для ВСУ и не поспособствует завершению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона.

Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

В этот же день президент США Джо Байденподписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю. По словам американского лидера, данный закон «сделает мир и США безопаснее».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Украинцы выиграют не более 20 дней ценой сотен тысяч жизней.