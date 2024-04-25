Москва, 25 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Бывшая заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова обвиняется в получении взятки в размере не менее 123 млн рублей, об этом сказано в материалах уголовного дела.

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

«(Стригункова. — Прим. ред.) задержана по подозрению в получении взятки на сумму не менее 123 млн рублей», — сообщило следствие, попросив суд арестовать чиновницу.

Как передавало ИА Регнум, Стригункову задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве. Отмечалось, что чиновницу задержали по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области.

Стригункова курировала блок здравоохранения. Она занимала пост первого зампреда правительства Подмосковья с февраля 2022 года и покинула его в марте 2024 года по собственному желанию.