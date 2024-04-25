Москва, 25 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Следствие просит арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом 25 апреля сообщили в Тверском суде Москвы.

Кадр из видео Светлана Стригункова

Отмечается, что поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения Стригунковой под стражу.

Как передавало ИА Регнум, Стригункову задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве. Предположительно, она могла получить более 150 млн рублей за незаконную помощь компаниям, которые ремонтировали больницы в Подмосковье.

Также сообщалось, что чиновница подозревается в получении взяток по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области.

Стригункова курировала блок здравоохранения. Она занимала пост первого зампреда правительства Подмосковья с февраля 2022 года и покинула его в марте 2024 года по собственному желанию.