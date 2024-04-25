Москва, 25 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Исключив из стандарта медицинской помощи при ОРВИ у взрослых антибиотики, Минздрав обратил внимание на важность более ответственного отношения к приёму антибиотиков. Об этом 25 апреля заявил врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Он отметил, что антибиотики следует использовать только тогда, когда это действительно необходимо.

«Антибиотики и вирусная инфекция — это две несовместимые вещи. Антибиотики никогда не лечили вирусную инфекцию и не могли помочь при ней. Вирус не может быть уничтожен антибиотиками, и их применение рано или поздно может привести к устойчивости к антибиотикам и необходимости принимать более серьёзные препараты. Это является большой проблемой. Кроме того, при приёме антибиотиков нарушается иммунный ответ, так как страдает флора», — подчеркнул врач.

Как передавало ИА Регнум, Министерство здравоохранения исключило из стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ антибиотики. Вместе с тем ведомство утвердило возможность посещения врача — акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога для диагностики ОРВИ. До этого диагноз вынести могли инфекционисты, кардиологи, неврологи, оториноларингологи и терапевты. Также из перечня зарегистрированных для лечения ОРВИ лекарств исключили антибиотики. Кроме того, в перечень инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

В начале апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от антибиотикорезистентности — устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон». Ведомство назвало уникальной разработку российских учёных. Лекарство позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные антибиотикорезистентными микроорганизмами. Новое средство показало благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность.

Отмечается, что у препарата нет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов с таким механизмом действия. Главный внештатный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что этот антимикробный препарат можно использовать отдельно и в сочетании с антибиотиками.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. По её словам, в России в каждом доме должны быть средства, которые помогают всегда. Например, это аспирин.

Врач-терапевт Александр Лаврищев призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач, а также опроверг точку зрения, что при простуде лекарства нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.