Москва, 25 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. РФ в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии, заявил МИД 25 апреля.

Алексей Никольский/РИА Новости

25 апреля в МИД была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка, ей был выражен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персона нон грата двух дипломатов посольства РФ в Латвии, сказано в заявлении Министерства.

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», — заявил МИД.

Если Латвия продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой будут неминуемо предприняты и другие болезненные для Риги шаги, заявило также Министерство.

Как ранее сообщало ИА Регнум, МИД Латвии 27 марта объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну в срок до 10 апреля.

В министерство был вызван временный поверенный России Олег Зыков. Ему был заявлен решительный протест.

Латвийское ведомство заявило, что посольство России якобы продолжает вести «некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти» в латвийском обществе.

15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.