Москва, 25 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В России нет других проектов, подобных высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, его финансовая модель уникальна, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Так, в ходе съезда член правления РСПП Игорь Вдовин заявил, что проект строительства ВСМ может являться моделью для других крупных проектов.

«Что касается ВСМ. Это, как вы сказали, могло бы быть моделью для других подобных проектов. Во-первых, у нас других подобных проектов нет, у нас есть другие, но не подобные. Они большие, мощные, работы там всем хватит, а может ли эта модель финансовая — я не знаю, потому что она в известной степени уникальная», — сказал в ответ глава государства.

Российский лидер уточнил, что в проекте ВСМ задействовано и правительство, и регионы России.

«Наверное, как какой-то образец того, что нам удалось сделать. Но смотреть на это можно и нужно», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на совещании по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

По информации Минтранса, в направлении Москва — Петербург в 2019 году пассажиропоток по всем видам транспорта превысил 32 млн человек. При вводе высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2030 году прогнозируется его увеличение на 35% — до 43,4 млн пассажиров, из которых на ВСМ придётся 23 млн человек, отметил глава ведомства Виталий Савельев.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40,2 млн человек, что составляет 27% населения страны. На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них — в столице.