Москва, 25 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В рамках национального проекта поддержки экспорта предусмотрено создание 12 производственных площадок в разных странах мира с объёмом финансирования 131 млрд рублей. Об этом 25 апреля заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Пресс-служба РЭЦ

«В рамках нацпроекта поддержки экспорта предусмотрели 12 таких площадок в разных странах мирах. Предлагаем объём финансирования 131 млрд рублей», — сказал Белоусов.

Он добавил, что в этом вопросе пока нет согласия с Минфином, но выразил уверенность в том, что общий подход будет найден.

Также Белоусов обратил внимание, что если раньше работа велась на освоенных рынках, то сегодня экспортёры заходят на незнакомые. По его словам, мировая практика показывает, что добиться успеха на новых рынках невозможно без создания логистических и производственных площадок.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что условия для ведения бизнеса в стране будут максимально предсказуемыми. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, отметил он.

В марте 2024 года Путин заявил, что поручил максимально сократить количество проверок бизнеса. При ослаблении административного давления следует обязательно обеспечивать интересы потребителей, уточнил президент.