Донецк, 25 апреля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Российские войска при освобождении населённого пункта Красногоровка в ДНР используют обшитые металлом танки с системами радиоэлектронной борьбы, передаёт 25 апреля «Страна. ua» со ссылкой на украинские паблики.

Кадр из видео

Конструкция, именуемая в этих материалах «гаражом» или «мангалом», показала свою эффективность и стала использоваться для защиты от дронов не только танков, но и бронеавтомобилей, сказано в сообщении.

Ранее 25 апреля украинские Telegram-каналы сообщили, что российские войска уже освободили часть южных районов Красногоровки, расположенной в 20 км к западу от Донецка.

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Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 25 апреля заявил, что подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю после боёв у Белогоровки в ЛНР, у Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки в ДНР. Также о продвижении в районе Красногоровки сообщалось 22, 23 и 24 апреля.

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