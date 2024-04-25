Москва, 25 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Программа социальной газификации идёт хорошо, она очень востребована людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Программа (социальной газификации. — Прим. ред.) действительно идёт, идёт хорошо. Очень востребована людьми, но одним из инициаторов этой программы был как раз «Газпром» и руководитель «Газпрома» Миллер Алексей Борисович. Так что это и в его адрес слова благодарности», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум, 17 апреля вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания, которое проводил Путин сообщил, что правительство России приняло постановление о расширении программы социальной догазификации на садоводческие товарищества (СНТ) и владельцы домов уже могут подавать соответствующие заявки. Новак отметил, что правительство проконсультировалось с региональными властями, дачниками и законодателями перед тем, как определить критерии, какие дома нужно включить в программу газификации. Приняли решение, что такие домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания, а земельные участки, на которых они находятся, должны быть зарегистрированы. Кроме того, решение о прокладке газовых сетей необходимо принять на общем собрании членов СНТ.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин 17 апреля подписал постановление о расширении программы догазификации на СНТ. Она предусматривает бесплатную прокладку газовых сетей до границ земельных участков, находящихся возле газифицированных населённых пунктов. При положительном решении общего собрания садового товарищества заявки могут подавать владельцы домов или председатели СНТ.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поручил расширить программу газификации на СНТ. Он отметил, что люди часто там возводят дома, чтобы жить круглый год, но не могут добиться, чтобы им провели газ. С этой проблемой сталкиваются миллионы семей, заявил глава государства.

Правительство России в 2023 году сообщало, что частично компенсирует 54 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью расходы по социальной газификации. Для этих целей из федерального бюджета выделили порядка 2,5 млрд рублей.

В ноябре 2023 года Путин поручил «Газпрому» разработать дорожные карты по газификации городов и населённых пунктов Дальнего Востока. Поручение российского лидера касалось газификации города Белогорска в Амурской области до 2032 года, посёлка Малая Хапсоль в Хабаровском крае до 2029 года, подключения города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в январе 2023 года призвал регионы не снижать темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы довести уровень газификации до 82,9% в 2030 году.