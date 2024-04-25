Киев, 25 апреля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Театр имени Леси Украинки в Киеве отказался от всех спектаклей бывшего художественного руководителя, режиссёра Михаила Резниковича после его интервью о России. Об этом и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил украинскому изданию «Главком».

Кадр из видео Михаила Резникович

Отмечается, что на сайте театра больше нет названия постановок, к которым имел отношение бывший худрук. Зрителям больше не покажут спектакли «Фальшивая нота», «В плену страстей (Каменный хозяин)», «Насмешливое моё счастье», «Обнажённая со скрипкой» и другие.

По словам Карандеева, актёров якобы возмутили заявления Резниковича в одном из недавних интервью. Издание напомнило, что после начала российской спецоперации Резникович, проработавший в театре имени Леси Украинки 45 лет, уволился с должности по своей инициативе и покинул страну.

Ранее в интервью «Российской газете» Резникович заявил, что не смог смириться с последовательным уничтожением на Украине русской культуры, и поэтому уехал из Киева. С 2014 года он публично заявлял, что гонения на русский язык не приведут ни к чему хорошему.

Резникович отметил, что между близкими российским и украинским народами произошёл «искусственный разрыв». Он выразил мнение, что многие украинцы «просто молчат, но внутренне не принимают того, что происходит».

Михаил Резникович родился в 1938 году в Харькове. На протяжении многих лет он был главным режиссёром Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, а в 1994–2022 годах возглавлял его. В 2022 году из названия театра исключили слова «русская драма».