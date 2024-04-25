Истра, Московская область, 25 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Православный предприниматель Герман Стерлигов назвал жену и часть своих детей еретиками, а также сообщил в Telegram-канале о разводе и о том, что лишает их наследства.

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«Моя бывшая жена уже давно пущеница (разведённая жена. — Прим. ред.) и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишён наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишён наследства», — указал вину своих родных Стерлигов.

Вместе с тем двух сыновей — Сергия и Михея — Стерлигов оставил в правах на наследство.

Как передавало ИА Регнум, ранее фермер и предприниматель Герман Стерлигов заявлял, что у России был шанс занять новую нишу в глобальной системе распределения труда и производить натуральные продукты ещё в то время, когда на РФ наложили первые санкции в 2014 году.

По его словам, производить настоящие натуральные продукты в больших объёмах во всем мире может только Россия. Ведь после распада СССР значительная часть сельскохозяйственных земель не обрабатывалась десятилетиями и успела очиститься от химических препаратов, которые используют, чтобы повысить урожайность.