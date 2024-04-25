Путин призвал поддерживать создание компаниями РФ инфраструктуры за рубежом
Москва, 25 апреля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом надо поддерживать, заявил президент России Владимир Путин, выступая 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Что касается приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать, это 100 процентов», — сказал президент.
Российский лидер добавил, что те, кто создал или приобрёл инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.
Также, выступая на съезде РСПП, российский лидер призвал работать над уникальными сервисами и технологиями. По его словам, Россия не собирается абсолютно всё производить у себя.
Он подчеркнул, что задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе, а для этого нужно создавать оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение и применять их на практике, особенно по критически важным направлениям.
Кроме того, как передавало ИА Регнум, глава государства пообещал максимально предсказуемые условия для ведения бизнеса в России. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, отметил он.
Несмотря на беспрецедентные вызовы, подчеркнул Владимир Путин, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о «хороших» темпах роста ВВП.