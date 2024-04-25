Москва, 25 апреля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом надо поддерживать, заявил президент России Владимир Путин, выступая 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кадр из видео Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП

«Что касается приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать, это 100 процентов», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что те, кто создал или приобрёл инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.

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Также, выступая на съезде РСПП, российский лидер призвал работать над уникальными сервисами и технологиями. По его словам, Россия не собирается абсолютно всё производить у себя.

Он подчеркнул, что задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе, а для этого нужно создавать оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение и применять их на практике, особенно по критически важным направлениям.

Кроме того, как передавало ИА Регнум, глава государства пообещал максимально предсказуемые условия для ведения бизнеса в России. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, отметил он.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, подчеркнул Владимир Путин, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о «хороших» темпах роста ВВП.