Москва, 25 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Пыльный шлейф из Африки 26 апреля достигнет Поволжья, а 27 апреля — Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождём. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, распределение ветрового режима в основном слое тропосферы указывает на то, что основные воздушные потоки, сформированные в передней части высотного циклона, ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта.

Тишковец отметил, что поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Чёрного моря, и уже через 21-24 часа они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов — Белгородской области.

Далее, добавил синоптик, пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, 26 апреля он достигнет Поволжья, а 27 апреля доберётся до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем.

Накануне ИА Регнум передавало, что песчаная буря накрыла несколько российских регионов — Белгородскую область, Краснодарский и Приморский края. Жителям рекомендовали не открывать окна, а при выходе из дома закрывать глаза и дыхательные пути.

Также Тишковец предупреждал ранее жителей Москвы, что погода в столице начнёт портиться с 25 апреля, когда начнутся дожди и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков.