Москва, 25 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Угроза инфляции в России ещё есть, но тенденции положительные. Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы постоянно в контакте с председателем Центрального банка. Объёмы кредитования растут, и темпы хорошие. Угроза инфляции, как считает руководство ЦБ, она всё-таки над нами ещё висит. Мы видим тенденции, тенденции положительные — в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора», — сказал глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, также лидер страны во время выступления на съезде сообщил, что российские власти видят и прекрасно понимают имеющиеся угрозы в экономике страны, но уверены в их преодолении.

Кроме того, глава государства отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. По его словам, статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о «хороших» темпах роста ВВП.

Ранее Владимир Путин информировал, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.