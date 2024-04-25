Москва, 25 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Около 60-63% оформивших пенсию россиян продолжают трудовую деятельность, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля.

РИА Новости / Алексей Мальгавко

«В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек, которые остаются в экономике. Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили», — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, до 2030 года количество работников до 25 лет увеличится на 3 млн человек. При этом она подчеркнула, что процент работающих людей от 40 до 54 лет достиг максимума и составил 93%.

Согласно данным вице-премьера, в дальнейшем будет наблюдаться устойчивая тенденция по сокращению работников в возрасте 30-35 лет.

По прогнозам, численность занятых в российской экономике к 2030 составит 73,6 млн человек. Голикова отметила, что для экономики потребуется более 2,4 млн занятых по отношению к 2022 году, особенно в IT-сфере, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и социальном обслуживании.

Более того, через пять лет потребуется около миллиона квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок в свою очередь сообщал, что пенсии в России с 1 апреля этого года не увеличатся у некоторых категорий получателей, в частности у работающих пенсионеров.

Для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре 2023 года.

Кроме того, эксперт напомнил, что индексации зарплат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий.