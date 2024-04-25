Москва, 25 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.

Petrov Sergey/Global Look Press

В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Риски (инфляции. — Прим. ред.) ещё существуют, поэтому они (ЦБ. — Прим. ред.) и держат (уровень ключевой ставки. — Прим. ред.). Если пойти по другому пути, может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где у инфляции двухзначные величины и она держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884536" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на съезде РСПП президент также отметил, что угроза инфляции в России ещё есть, но тенденции в этом вопросе положительные.

В феврале 2024 года Путин заявил, что инфляция за январь составила 7,2% в годовом выражении, наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом. По итогам 2023 года показатель составил 7,4%. Президент подчеркнул, что сдерживанию инфляции нужно уделить особое внимание.

25 января Путин напомнил, что реальные доходы граждан страны в 2023 году росли быстрее инфляции. Глава государства также отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения.