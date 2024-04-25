Санкт-Петербург, 25 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Новорождённая девочка скончалась в Санкт-Петербурге после того, как отец покормил её смесью, сообщил 25 апреля источник «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, мужчина покормил девочку семью, а спустя время положил её в коляску и отошёл к сыну. Через 20 минут он вернулся в комнату проверить дочь и увидел, что у неё под носом, на щеке и подбородке кровь.

Мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие на место врачи констатировали смерть девочки.

По словам отца ребёнка, девочка родилась 12 апреля, спустя пять дней новорожденную с матерью выписали из роддома, но через несколько дней женщину госпитализировали с послеродовыми осложнениями. Тогда заботу о ребёнке на себя взял отец.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно, что Следственное управление СК по Тверской области возбудило дело против матери, убившей новорождённого сына маникюрными ножницами в Осташкове.

По данным СК, 23 апреля подозреваемая родила сына у себя в квартире, после чего нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами. Ребёнок скончался на месте.