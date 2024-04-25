Москва, 25 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Врагам России не удастся сорвать российское председательство в БРИКС, оно будет успешным, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков журналистам на пресс-конференции.

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«Не удастся врагам России сорвать наше председательство в БРИКС. Я убеждён в том, что оно будет весьма и весьма успешным», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Российская Федерация с 1 января 2024 года начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС.

Начало председательства России в объединении совпало с историческим присоединением новых членов. Шри-Ланка заявила о планах в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС. Вместе с тем Колумбия также выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в межгосударственное объединение БРИКС в качестве полноправного члена. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к объединению.

Ранее президент России Владимир Путин призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в работу объединения БРИКС.