Москва, 25 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Mail.ru открыла доступ к нейросетевой технологии восстановления фотографий, позволяющей отреставрировать чёрно-белые снимки и восстановить утерянные элементы на старых фотографиях. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба VK.

Пресс-служба Mail.ru Group/РИА Новости

Отмечается, что с 25 апреля все пользователи смогут воспользоваться сервисом. Для этого нужно перейти на специальную страницу, загрузить скан фотографии и сохранить новую версию в «Облако Mail.ru». Отреставрированным снимком можно будет поделиться по ссылке, загрузить в социальные сети или сохранить в семейном архиве.

Уточняется, что ограничений на количество обрабатываемых фотографий нет. Пользователям станут доступны все функции нейросетевой модели. Она поможет воссоздать детали и раскрасить снимки более точно, в соответствии с действительностью.

«Данная модель была обучена на тысячах реальных фотографии и видео, чтобы с точностью восстановить все элементы и привести фотографию к более современному виду. Мы уверены, что это поможет многим людям по-другому взглянуть на дорогие им снимки и сохранить их не только в памяти», — приводит пресс-служба слова руководителя группы машинного обучения Mail.ru Дмитрия Меркушова.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в поликлиниках Москвы искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. По его словам, учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний.

Московский мэр пояснил, что если по результатам анализа ИИ на снимке не обнаружится признаков заболеваний, заключение от нейросети автоматически появится в электронной медкарте пациента. Если же ИИ найдет отклонение от нормы, описание поступит врачам и они сделают заключение в течение суток. Сергей Собянин отметил, что большую часть флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки в московских поликлиниках делают для профилактики и в результате не выявляют патологий.

Открытый бета-тест генеративных нейросетей стал доступен для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта опробовали более миллиона пользователей. Наибольшей популярностью пользовались функции краткого пересказа письма и генерации поздравлений с помощью ИИ.