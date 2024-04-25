Москва, 25 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Власти России направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки», — сказал глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства также заявил, что будет докапитализирован такой значимый востребованный механизм, как Фонд развития промышленности.

«Его капитал вырастет почти в два раза — на 300 млрд рублей», — подчеркнул Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 16 февраля в Челябинске на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности.

Российская промышленность, несмотря на внешнее давление, уверенно развивается, предприятия налаживают новые каналы поставок сырья и компонентов, выстраивают связи с надёжными, заинтересованными партнёрами, и многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, заявил также президент в ходе совещания. Отечественные предприятия получили уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки, добавил российский лидер.