Москва, 25 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Национальная юрисдикция должна быть глобально конкурентноспособна для бизнеса, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Своего рода узких мест, проблем у предпринимателей у вас, уважаемые коллеги, конечно, ещё достаточно. Мы прекрасно отдаём себе в этом отчет», — сказал он.

Президент подчеркнул, что российские власти будут последовательно решать эти проблемы, чтобы работать, строить, производить в РФ было удобнее, выгоднее и безопаснее.

«Чтобы наша национальная юрисдикция была в полном смысле слова глобально конкурентоспособной», — сказал он.

Глава государства также пообещал максимально предсказуемые условия для ведения бизнеса в России. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, отметил он.

Кроме того, по словам Путина, новым этапом послаблений для бизнеса в России станет введение регуляторной гильотины.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ глава государства заявил, что он поручил максимально сократить количество проверок бизнеса. При ослаблении административного давления следует обязательно обеспечивать интересы потребителей, уточнил президент.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что с 2025 года временный мораторий на проверки бизнеса будет заменён на риск-ориентированный подход. Так, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок, отметил глава государства.