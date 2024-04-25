Москва, 25 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Новым этапом послаблений для бизнеса в России станет модернизация механизма регуляторной гильотины, заявил 25 апреля президент Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ ТАСС

Это будет еще один масштабный этап дебюрократизации в стране, сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит ещё один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал президент.

В последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт, задача которого — обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах Федерации на основе лучших практик, напомнил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, оптимизировать обязательные требования к бизнесу в России начали в 2019 году. По поручению Путина была реализована регуляторная гильотина, которая отсекла 143 тыс. обязательных требований, включая устаревшие.

В марте 2023 года правительство России сообщило об отмене запрета на изменение обязательных требований для бизнеса, не попавших в регуляторную гильотину. Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, коррекция возможна после оценки регулирующего воздействия, проведённой Минэкономразвития, пояснило правительство.

Условия для ведения бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил Путин 25 апреля на съезде РСПП. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, подчеркнул он.