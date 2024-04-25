Москва, 25 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Капитал Фонда развития промышленности будет увеличен почти вдвое, на 300 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он отметил, что дополнительные ресурсы будут направлены на развитие промышленной ипотеки. Будет докапитализирован и такой значимый и востребованный механизм, как Фонд развития промышленности.

«Его капитал вырастет почти в два раза — на 300 млрд рублей», — сказал президент.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию Путин заявил, что капитал Фонда развития промышленности будет увеличен почти вдвое, а его средства пойдут на поддержку высокотехнологичных проектов.

Фонд развития промышленности основан в 2014 году с целью модернизации промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Создание фонда путём преобразования Российского фонда технологического развития инициировал Минпромторг.