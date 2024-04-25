Москва, 25 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Возврат в государственную собственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кадр из видео Президент РФ Владимир Путин

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идёт не о пересмотре приватизации», — сказал Путин.

Он добавил, что изъятие бизнеса оправдано только в случаях, когда действия или бездействие собственников наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

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Как сообщало ИА Регнум, предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, однако об огосударствлении экономики речи не идёт, заявил Путин 26 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству. Важно не допустить использования правоохранительных органов для давления, отметил Путин.

Генпрокурор Игорь Краснов, в свою очередь, сообщил 26 марта, что прокуратура добилась возврата государству активов стратегических предприятий более чем на 1 трлн рублей. Он отметил, что эти активы выбыли из государственной собственности незаконным, в том числе коррупционным путём. Более того, часть их средств даже направлялась на финансирование террористической деятельности со стороны Украины.