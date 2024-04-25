Москва, 25 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Россия имеет обширную экологическую повестку, в которой бизнес играет определяющую роль, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля.

«У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

Российский лидер отмечал, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Глава государства также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам президента, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.

В России, как добавил президент, продолжат ликвидацию объектов с высоким экологическим риском.