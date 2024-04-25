Москва, 25 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров» отметил вклад жителей этих городов в развитие страны.

«Уверен, что жители городов, объединённых высоким статусом «Города трудовой доблести», и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что участникам форума предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с сохранением исторической памяти о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны.

Президент пожелал участникам мероприятия воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего.

Всероссийский форум «Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров» проходит 25 и 26 апреля в Москве на ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти городам — Владимиру, Рязани, Ханты-Мансийску, Улан-Удэ (Бурятия), Воткинску (Удмуртия), Новомосковску (Тульская область), Находке (Приморский край), Прокопьевску (Кемеровская область), Подольску (Московская область) и Рубцовску (Алтайский край).