Путин заявил о работе властей над донастройкой налоговой системы в России
Москва, 25 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Власти России работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Российский лидер добавил, что ещё одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата России должна стать донастройка налоговой системы.
Как передавало ИА Регнум, ранее 25 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве заявил, что в России назрела необходимость налоговой донастройки.
Налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.