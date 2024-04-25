Москва, 25 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Власти России работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru

«Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер добавил, что ещё одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата России должна стать донастройка налоговой системы.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 25 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве заявил, что в России назрела необходимость налоговой донастройки.

Налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.