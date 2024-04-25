Москва, 25 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Российские власти видят и прекрасно понимают имеющиеся угрозы в экономике страны, но уверены в их преодолении, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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«Мы видим и угрозы в экономике РФ, прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт в том, где они возникают и где наибольшие сложности возникают сегодня, мы будем вместе с вами работать», — сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что Россия преодолеет все возникающие перед ней угрозы.

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