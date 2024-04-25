Осташков, Тверская область, 25 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Тверской области возбудило дело против матери, подозреваемой в убийстве новорожденного сына маникюрными ножницами в Осташкове, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

СУ СК РФ по Тверской области

«Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2005 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)», — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, 23 апреля подозреваемая родила сына у себя в квартире после чего нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами. Ребёнок скончался на месте.

«По уголовному делу произведён осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, назначено проведение медицинских экспертиз, направлено поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и свидетелей совершенного преступления», — отметили в СК.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием.

Как передавало ИА Регнум, в конце января женщина, родившая ребёнка в частном доме в Пятигорске, бросила его в выгребную яму. Оставив ребёнка умирать, женщина уехала в другой населенный пункт. Сожитель женщины 27 января обнаружил тело мальчика и обратился в полицию.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге женщина решила избавиться от новорождённого сына и выбросила его на улицу в пакете. Ребёнка спас случайный прохожий. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В том же месяце суд приговорил к трём годам колонии женщину, которая убила своего новорождённого ребёнка в туалете электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК).