Москва, 25 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России остаётся ниже 3%, заявил президент Владимир Путин 25 апреля на съезде РСПП.

Илья Наймушин/РИА Новости

Безработица снизилась в том числе среди молодёжи, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне, который в феврале снизился до 2,8%. Добиться такого показателя удалось благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов и профсоюзных объединений, отметил он.

В сентябре 2023 года президент обратил внимание на то, что безработица в стране составляет всего 3%, чего прежде не было. Он отметил, что в этой связи возникают вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются. Впервые за несколько лет растут реальные доходы населения. Рост скромный, но тенденция правильная, добавил глава государства.