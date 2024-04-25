Вашингтон, 25 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Grzegorz Wajda/Global Look Press

Он уточнил, что Белый дом не опишет, какой ему видится победа Киева в конфликте, так как это политически неприемлемо.

«Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск раскритиковал решение палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет военной помощи Украине.

Предприниматель сообщил, что его беспокоит отсутствие стратегии выхода из конфликта. По его мнению, в этом случае есть только вечная война, в которой молодёжь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулемётов и снайперов на минных полях.

Кроме того, американский предприниматель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией было легко предсказуемым.

Также Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.