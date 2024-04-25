Москва, 25 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Россия, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются, заявил 25 апреля президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о «хороших» темпах роста ВВП, отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин заявил, что рост российской экономики в 2023 году составил 3,6%, что выше среднемировых темпов. Экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, в мире показатель составляет в среднем 3%, отметил глава государства.

В октябре 2023 года Путин сказал, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.

Россия останется в списке лидеров по темпам экономического роста в ближайшие годы, а если тенденция роста инвестиций сохранится, то темпы роста экономики могут и увеличиться, отмечал в беседе с ИА Регнум первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин.