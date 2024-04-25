Волгоград, 25 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Волгограде неизвестные напали на участника специальной военной операции и похитили у него более 3 млн рублей. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Баранов Владимир/Global Look Press

По информации ведомства, в ночь на 1 апреля в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего участника спецоперации. У него похитили мобильный телефон и отобрали банковскую карту, с которой сняли более 3 млн рублей.

«В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний житель Волгограда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд подготовили ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ («Грабёж, совершённый группой лиц, в особо крупном размере»).

Как передавало ИА Регнум, суд в Уссурийске Приморского края заключил под стражу четырёх подростков, учащихся в девятом классе, которые ворвались в квартиру участника спецоперации, избили и ограбили его. Инцидент произошёл в конце января. Установлено, что группа девятиклассников приехала к участнику СВО, школьники избили его и забрали мобильный телефон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников драки в городе Невинномысске Ставропольского края, в которой одним из пострадавших стал участник спецоперации.