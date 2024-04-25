Москва, 25 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать лидером Евросоюза, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее 25 апреля Макрон заявил, что Европа может погибнуть, в ближайшие несколько лет она будет ослаблена из-за больших рисков. Он также назвал украинский конфликт главной угрозой безопасности и будущему ЕС, поэтому, по его словам, нельзя дать России победить в конфликте.

«Это означает продолжение общей тенденции, связанной с тем, что Франция и Макрон, в частности, пытаются отыгрывать роль одного из лидеров Европейского союза», — цитируют его «Известия».

Эксперт добавил, что всё очень чётко ложится в контекст риторики, которая наблюдается в последние несколько месяцев, особенно на фоне того, что в Германии «сейчас откровенно слабый канцлер Олаф Шольц».

«И на самом деле ярких фигур в европейской политике не так и много, и вот Макрон хочет занять эту нишу. То, что много заявлений про Россию, это закономерно, исходя из той геополитической ситуации, которую мы наблюдаем», — заключил Денисов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 апреля Макрон ходе выступления в Сорбонне заявил, что европейские страны должны показать, что они не вассалы по отношению к Вашингтону. В свой речи о будущем Европы он предупредил, что в ближайшие годы регион столкнётся с серьёзной угрозой ослабления. Европа смертна и может умереть, подчеркнул Макрон.

В конце февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину, однако не смогли договориться по этому вопросу. Он добавил, что Париж намерен сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в украинском конфликте.

Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Макрон очень старается понравиться США и занимается тем, что провоцирует союзников по НАТО. При этом Макрон преследует свои личные цели, не заботясь о своём народе.

В свою очередь экс-посол России во Франции Александр Орлов заявил, что отношения Москвы и Парижа не были за последние 50 лет настолько плохими, как теперь. Этому способствовали недавние заявления французского лидера в том числе о возможности отправки войск европейских стран на Украину. В результате от Парижа отмежевались практически все партнёры.